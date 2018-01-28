مقتل وإصابة 14 علي يد طالب ثانوي في مدرسة بأمريكا

واشنطن(صدى):

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية والشرطة المحلية، أن طالبا عمره 15 عاما قتل بمسدس اثنين من زملائه وأصاب 12 آخرين في مدرسته الثانوية في غرب الولاية يوم الثلاثاء قبل إلقاء القبض عليه.

وقال بيان الشرطة وحاكم الولاية مات بيفن إن إطلاق النار وقع قبل قليل من الساعة الثامنة صباحا (1400 بتوقيت جرينتش) في مدرسة مارشال كاونتي الثانوية في بينتون الواقعة على بعد 210 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة ناشفيل بولاية تنيسي.

وقال بيفن في مؤتمر صحفي عقب الحادث إن طالبة تبلغ من العمر 15 عاما توفيت في الحال بينما أعلن مستشفى وفاة صبي آخر في نفس العمر بعد نقله إليه.