” العمل ” تصدر قرارا بقصر العمل في 12 نشاطًا على السعوديين والسعوديات

عادل الحربي(صدى):

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لدكتور علي بن ناصر الغفيص، قرارًا بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات، ابتداءً من العام الهجري المقبل، وذلك لتمكينهم من فرص العمل في القطاع الخاص.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات تشتمل على منافذ البيع في محال الساعات، ومنافذ البيع في محال النظارات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محال قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محال مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بأنواعه كافة، ومنافذ البيع في محال السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محال الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محال الحلويات.

وأشار ” أبا الخيل ” ، إلى أن القرار الوزاري أكد وجوب الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحال التي صدرت قرارات بتأنيثها، مشيرًا إلى أنه لا يتعارض هذا القرار مع ما ورد من قرارات في توطين الأنشطة، وفقًا لمذكرات التفاهم مع إمارات المناطق التي تم توقيعها، ووفقًا للتواريخ الواردة فيها.