قرقاش يكشف موقف الإمارات من اشتباكات جنوب اليمن

أبوظبي(صدى):

كشف وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الأحد، عن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من الاشتباكات التي وقعت في عدن بين القوات الشرعية وجماعات انفصالية.

وقال قرقاش، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” إن موقف الإمارات من أحداث جنوب اليمن واضح ومبدئي في دعمه للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، ولا عزاء لمن يسعى للفتنة ” .

وكانت العاصمة المؤقتة ” عدن ” ، قد شهد اشتباكات دامية بين مجموعات موالية لانفصال جنوب اليمن، وتدعو لإقامة دول الجنوب، وعناصر من القوات الداعمة للحكومة للشرعية، برئاسة منصور هادي.