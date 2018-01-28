قطر تهدر أموالها في سبيل طمس الهوية العربية

طلال الضوي(صدى):

بدأت معالم حرص تنظيم الحمدين على طمس العادات والهوية القطرية بشدة ، بعدما تم إعلان المقاطعة العربية للدوحة ، عبر عدد من المواقف المتتالية التي تثبت صحة ذلك .

واتضح الأمر بعدما جلب التنظيم المغنية الأمريكية باريس هيلتون لإحياء حفلًا بفندق موندريان بالعاصمة القطرية ، وهو ما أثار غضب الشعب القطري وغيرته على عاداته وتقاليده المتعارف عليها ، خاصةً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية نتيجة سياسات تنظيم الحمدين ودعمه لميليشيات الإرهابي الحوثي بأموال الدولة .

ومن جانبها ، كشفت المعارضة القطرية عن المبالغ الضخمة التي تم دفعها للمطربة الأمريكية الشهيرة مقابل الحفل ، والتي بلغت حوالي 57 مليون دولارًا ، أي حوالي 207 مليون ريال قطري ، بالإضافة إلى الهدايا التي تم تقديمها لها بملايين الريالات .

وعلقت المعارضة القطرية على هذا الوضع المأساوي عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة ” 57 مليون دولار، أي 207 ملايين ريال صرفها النظام القطري من أموال الشعب على جلب ماجنة مثل باريس هيلتون في دولة يدعي نظامها الإسلام ودعم المستضعفين وغزة ” ، لافتة إلى قيمة الهدايا التي تلقتها ” هيلتون ” والتي تصل إلى 10 ملايين ريال منها عقد ألماس بقيمة 3 ملايين ريال قطري من جوعان بن حمد شقيق الأمير تميم .

وقال المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل ، عبر حسابه الرسمي على تويتر ” المواطنين القطريين الذين تم سحب الجنسية منهم يعيشون الآن بدون هوية سواء دخل قطر أو خارجها ” .