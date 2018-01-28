” الخضيري ” يحذر من الكريمات والخلطات الشعبية مجهولة المصدر

نورة الشهري (صدى):

حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ، من الخلطات والكريمات المجهولة المصدر والغير مصرح رسميًا بها لخطورتها على البشرة .

وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” لا يخدعك المتاجرين بالخلطات والكريمات الغير مصرحة رسمياً ولا العلاجات الشعبية، معظمها خلطات سامة او ادوية ممنوعة رسمياً لانه ظهر لها اثار جانبية خطيرة وضارة ” .

ونشر عالم المسرطنات صورة كمثال لفتاةتعرضت لإصابات في وجهها بسبب الخلطات ، قائلًا ” انظر هذه الفتاة وكيف دمر وجهها خلطة تبييض البشرة التي تبيعها بالخفاء بعض المشاغل النسائية او تاجرات وهميات بالانستجرام وغيره ” .