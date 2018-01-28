بالفيديو.. فهد المولد يودع جماهير الاتحاد قبل توجهه للدوري الإسباني
ودع الاعب فهد المولد، جماهير نادي الاتحاد وذلك قبل توجهه إلى إسبانيا للعب في صفوف نادي ليفانتي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
ونشر الموقع الرسمي لنادي الاتحاد عبر ” تويتر ” ، مقطع فيديو يظهر حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد وهو يتحدث مع المولد متمنيا له التوفيق، وأن يكون واجهة مشرفة للاعب السعودي.
وقال المولد لجماهير الاتحاد: ” هتوحشوني يا جماهير نادي الاتحاد والحمد لله على كل وقلبي معاكم وإن شاء الله يتحقق كأس الملك ” .
يُذكر أن اللاعب فهد المولد انضم إلى ليفانتي لمدة 6 أشهر، ضمن اتفاقية أُبرِمت بين هيئة الرياضة السعودية ورابطة الدوري الإسباني ” لا ليجا ” ، وشملت 8 لاعبين آخرين انضموا إلى أندية إسبانية.
🎥 رئيس النادي يودع اللاعب فهد المولد
عبر سناب النادي ..
Snap.ittihad pic.twitter.com/rdp9yC3ZSu
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 28, 2018
🎥 رسالة اللاعب فهد المولد لجماهير #الاتحاد
عبر سناب النادي .. snap.ittihad@fahad_almowalad pic.twitter.com/qHMlSkmuds
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 28, 2018
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6196 ] نشر منذ 5 دقائق
بالتوفيق
alfahd42[ عدد التعليقات: 14063 ] نشر منذ 1 دقيقة
موفق