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بالفيديو.. فهد المولد يودع جماهير الاتحاد قبل توجهه للدوري الإسباني

بالفيديو.. فهد المولد يودع جماهير الاتحاد قبل توجهه للدوري الإسباني
نواف السالم(صدى):

ودع الاعب فهد المولد، جماهير نادي الاتحاد وذلك قبل توجهه إلى إسبانيا للعب في صفوف نادي ليفانتي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الاتحاد عبر ” تويتر ” ، مقطع فيديو يظهر حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد وهو يتحدث مع المولد متمنيا له التوفيق، وأن يكون واجهة مشرفة للاعب السعودي.

وقال المولد لجماهير الاتحاد: ” هتوحشوني يا جماهير نادي الاتحاد والحمد لله على كل وقلبي معاكم وإن شاء الله يتحقق كأس الملك ” .

يُذكر أن اللاعب فهد المولد انضم إلى ليفانتي لمدة 6 أشهر، ضمن اتفاقية أُبرِمت بين هيئة الرياضة السعودية ورابطة الدوري الإسباني ” لا ليجا ” ، وشملت 8 لاعبين آخرين انضموا إلى أندية إسبانية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14063 ] نشر منذ 1 دقيقة

موفق

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