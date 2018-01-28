بالفيديو.. فهد المولد يودع جماهير الاتحاد قبل توجهه للدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

ودع الاعب فهد المولد، جماهير نادي الاتحاد وذلك قبل توجهه إلى إسبانيا للعب في صفوف نادي ليفانتي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الاتحاد عبر ” تويتر ” ، مقطع فيديو يظهر حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد وهو يتحدث مع المولد متمنيا له التوفيق، وأن يكون واجهة مشرفة للاعب السعودي.

وقال المولد لجماهير الاتحاد: ” هتوحشوني يا جماهير نادي الاتحاد والحمد لله على كل وقلبي معاكم وإن شاء الله يتحقق كأس الملك ” .

يُذكر أن اللاعب فهد المولد انضم إلى ليفانتي لمدة 6 أشهر، ضمن اتفاقية أُبرِمت بين هيئة الرياضة السعودية ورابطة الدوري الإسباني ” لا ليجا ” ، وشملت 8 لاعبين آخرين انضموا إلى أندية إسبانية.

🎥 رئيس النادي يودع اللاعب فهد المولد

عبر سناب النادي ..

Snap.ittihad pic.twitter.com/rdp9yC3ZSu — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 28, 2018