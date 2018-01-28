بالفيديو.. موقف طريف لـ ” ملك الأردن ” في دافوس

عمان(صدى):

أعاد نشطاء مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو طريف وقديم لجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمنتدى دافوس 2010، بمناسبة إقامته هذا العام.

وفاجأ الملك عبدالله الثاني الحضور، خلال حواره مع محاوره الإعلامي، فريد زكريا، مذيع قناة الـ ” سي أن أن ” الأمريكية بحركة طريفة يعبر فيها عن فكرته الاقتصادية.

وقال الملك عبدالله الثاني، للمذيع في الحوار رداً على سؤاله حول سبل تحريك عجلة النمو الاقتصادي في الأردن ” أولا لن نتوقف وسوف نتحرك في الشأن الاقتصادي، على الرغم من أن هناك فكرة لدى البعض في مجتمعنا، عندما تطرح عليهم أي فكرة بالشأن الاقتصادي يقولون لك: لا – معبراً بطريقة طريفة بيديه أضحكت الحضور – مكملاً حديثه عن هؤلاء المعترضين قولهم بأنها طريقة ليست الأفضل لتحريك الاقتصاد وإيجاد الدخل ” .