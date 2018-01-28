أنجلينا جولي: أعشق اللاجئين ويجب حل مشكلتهم

أماني الغامدي(صدى):

تفقدت سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، الأحد، مخيمال زعتري للاجئين السوريين في الأردن داعية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لإنهاء الحرب التي ستدخل عامها الثامن.

ويذكر أنه يقيم نحو 80 ألف لاجئ سوري والواقع في محافظة المفرق شمال المملكة قرب الحدود السورية.

وقالت : من المؤسف أن نعود إلى الأردن ونشهد مستويات التعاسة مع دخول هذه الحرب عامها الثامن، مشيرة إلى أن “الأردن ولبنان وتركيا والعراق تستقبل حاليا نحو 5,5 مليون لاجئ سوري.

وتابعت جولي التي تزور المملكة للمرة الخامسة هذه الأزمة خرجت عن السيطرة لسنوات ليس لدى مفوضية اللاجئين الأموال اللازمة لتوفير كامل أو حتى أبسط المقومات للعديد من الأسر.