رواد ” تويتر ” يشيدون بـ ” السومة ” عبر هاشتاق

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من اختفاء اللاعب السوري عمر السومة عن الساحة الرياضية بسبب إصابته ، إلا أن محبي الأهلي من الجماهير دائمًا ما يحرصون على الإشادة بهذا الهداف المتميز.

وحرص جمهور الراقي على تدشين هاشتاق يحمل اسم اللاعب باعتباره أبرز اللاعبين المحترفين في النادي ، خاصةً بعد اكتمال أعداد اللاعبين الأجانب في الفريق ، وجاء الهاشتاق ضمن قائمة الأكثر تداولًا في ” تويتر ” ، بعدما شارك خلاله أكثر من 5 آلاف مغرد .

وضمن قائمة اللاعبين الأجانب التي ترأسها ” السومة ” ، اللاعب مارك ميليغان وفيتافاتزيديس بالإضافة إلى كلاوديمير ومؤمن زكريا ومحمد أمين بن عمر وأخيرًا ليوناردو .