بالأسماء والصور.. أسرى الحوثيين الذين وقعوا بيد جنود الحماية الرئاسية

فهمي محمد(صدى):

انتشرت قوات الحماية الرئاسية لتأمين، اليوم الأحد، لحماية المنشأت الحيوية وبعض المداخل المهمه تحسباً لاي اعمال تخريبية التي تحاول العبث بأمن عدن، عقب المعارك ضد مليشيا الحوثيين، خلال الساعات الماضية.

وكشفت مصادر، عن أسماء أسرى مليشيات الحوثي، الذين وقعوا بيد جنود الحماية الرئاسية وهم ” محجوب عبادي راجح، وماجد، وعاطف محمد ناصر، وناصر بكر حسين الدهشلي، وعمار زين راجح، ونصيب عوض نصيب الناخبي ” .