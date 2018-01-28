منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ ” 60 ” مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات

واس(صدى):

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح ” 60 ” مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم عشر مرات .

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق :

العقيد علي بن عبدالله بن علي الشهري ، عابد بن سعيد بن عيد المشدق ، أحمد بن عوض بن صالح المالكي ، خالد بن أحمد بن فريخ الزهراني ، ملازم أول رائد بن سامي بن سالم غندورة ، رئيس رقباء مرشد محمد عبدالوهاب الجدعاني ، محمد بن أحمد بن عبدالله الرزقي ، أحمد بن علي بن حسن القطان ، فهد محمد حميد الحربي ، عبدالعزيز أحمد محمد شافعي ، سلطان علي غالب البشري ، عبدالله بهجت أحمد الغامدي ، الرقيب ماجد بن حسين بن عبهان العصيمي ، الرقيب زائد أحمد علي لاحق ، الرقيب سلطان محمد حسن عسيري ، خالد محمد ابراهيم الطريف ، فهد ماطر حصيبان المطيري ، فهد شايم جبر السلمي ، علي عطية علي الغامدي ، أمبارك علي أمبارك الغامدي ، وكيل الرقيب نايف عيد خلف العنزي ، العريف جبهان مفرح علي الربعي ، عويض عيد عطيش الحويطي ، مذكر صليهم شارع العتيبي ، منصور مطلق حمود العتيبي ، عبدالله حسن عائض الغامدي ، جمعان أحمد سالم الزهراني ، علي عبدالله محمد الغامدي ، فهد زايد عوض الله الزايدي ، تركي عايض جميل العصيمي ، سلطان محمد بنيه البقمي ، عبدالرزاق عبدالله عوض الثقفي ، ماجد موسى أحمد المالكي ، محمد مطر معيوض العتيبي ، رايد حامد محمد المالكي ، عبدالرحمن حسن عبدالمحسن أبوشدة ، عبدالعزيز عبدالعزيز إبراهيم المحيش ، سعود بن محمد بن هاشم العودة ، فهد بن علي بن مبارك الذوادي ، رابح بن هني بن رابح الرشيدي ، عبدالله بن عبدالرحمن محيلان الشمري ، فهد حميد مقبل الرشيدي ، مساعد عبدالله مهنا الرميح ، النقيب بندر عبدالله محمد العمري ، عبدالله حسين عايش اليوسف ، نايف عبدالله علي السليم ، صالح بن عبدالله بن علي الزبيدي ، عمر بن عبدالرحمن بن شاهر العوفي ، يوسف بن إبراهيم بن أحمد هزازي ، أيمن بن حامد بم مسلم اللقماني ، عبدالله صالح بدر الحيدري ، عمر محمد حمزة عينوسة ، رمزي حامد سمران الحربي ، العريف محمد ماطر ثابت العمري ، عبدالرحمن هذيل مرزوق المغذوي ، أصيل عبدالله هزاع عبده ، وليد مفلح نويعم الرويثي ، معاذ عبدالله قبلان الحجيلي ، ماهر حسن محمد الموافي ، عبدالعزيز مرزوق شريد المحياوي.