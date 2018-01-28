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الإعلام المرئي والمسموع توضح المخالفات التي يجب الإبلاغ عنها

الإعلام المرئي والمسموع توضح المخالفات التي يجب الإبلاغ عنها
عادل الحربي(صدى):

أكدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع ، إن فريق الضبط الميداني لديها يستقبل البلاغات الورادة على المخالفات الإعلامية .

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أبرز هذه المخالفات ، والتي تتمثل في الأفلام والألعاب المنسوخة ، والشيلات المتعصبة والمباعة في التسجيلات ، بالإضافة إلى عدم امتلاك أصحاب المحلات لتراخيص ممارسة هذا النشاط ، والألعاب التي لا يشتمل غلافها على التصنيف العمري السعودي ، والألعاب التي يتضمن محتواها المحاذير الدينية والمجتمعية .

وأضافت هيئة الإعلام المرئي والمسموع رقمًا لتلقي البلاغات من خلاله وهو 920004242 .


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