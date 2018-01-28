خلفان: الاتحاد الآسيوي يكيل بمكيالين

طلال الغامدي(صدى):

هاجم رئيس شرطة دبى الأسبق، ضاحى خلفان، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقب رفضه قرار خوض الأندية السعودية والإماراتية مباريات ضد الأندية القطرية على ملاعب مُحايدة في بطولات كرة القدم الآسيوية ” دوري الأبطال وكأس الاتحاد ” ؛ الأمر الذي يعني أن الأندية الإماراتية والسعودية ستكون مجبرة على السفر إلى قطر.

وقال خلفان ” عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن ” الاتحاد الآسيوي يكيل بمكيالين لقد كانت له أكثر من سابقة بنقل المباريات إلى ملاعب محايدة تجنبا للإحراجات.. الحل أن دول المقاطعة ترسل لاعبين أجانب أفارقة يلعبون مع أجانب في فريق الدوحة وتنحل المشكلة ” .

وأشار رئيس شرطة دبى الأسبق، إلي أن ” المشكلة لو اللعب في قطر مع قطريين عادي.. الطامة الكبرى مع كوكتيل أجانب ” .