بالصور.. انطلاق مشروع ” مهنتي بيدي ” في المخواة

سعيد العجل(صدى):

انطلق مساء اليوم الأحد، مشروع ” مهنتي بيدي ” الذي تنظمه جمعية البر الخيرية بالمخواة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الراجحي الإنسانية.

ويقوم المشروع على تأهيل (100 فتاة)، من بنات الأسر المسجلة في سجلات الجمعية بتدريبهن في مجال التجميل والمكياج وخياطة النسيج وتغليف الهدايا والورود وصيانة الجوالات.

ويأتي المشروع، لإكسابهن مهنة في أيديهن تمكنهن من العمل والإنتاج لسد حاجتهن وأسرهن المادية والاستغناء عن مساعدات الغير ليحقق الاستدامة الذاتية للأسرة ويعالج مشكلة الفقر والبطالة ويساهمن في التنمية الاقتصادية لدى الاسرة والمجتمع؛ ليتحقق بذلك رؤية المملكة في تمكين الشباب والفتيات والاستفادة من طاقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والفائدة.