بالصور.. مدني مكة يسيطر على حريق في مكاتب تابعة لأحد المقاولين

نايف السالم(صدى):

سيطرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم على حريق نشب داخل مجموعة من البيوت الجاهزة تستخدم كمكاتب تابعة لأحد المقاولين جوار الساحات الشرقية للحرم المكي الشريف.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف، اليوم، تلقت غرفة العمليات بلاغاً مفاده وقوع حريق في مجموعة من البيوت الجاهزة تستخدم كمكاتب تابعة لأحد المقاولين جوار الساحات الشرقية للحرم المكي الشريف.

وأفاد المتحدث، أن فرق الدفاع المدني قامت بالسيطرة على الحادث وإخماده وإخلاء جميع قاطني المكاتب نتيجة لكثافة الأدخنة المنبعثة من السكان.

وأوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر إنهاء إجراءات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.