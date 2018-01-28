بالصور.. نزلاء السجون يتفاعلون مع مبادرات الإصلاح التي تطلقها المديرية

نايف السالم(صدى):

حرص نزلاء السجون بمكة المكرمة على المشاركة في المبادرات التي أطلقتها مديرية السجون بالمنطقة ، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي بعنوان ” كيف نكون قدوة ؟ ” ، ضمن مبادرتين تحملان شعار ” أطلق إبداعك ” بسجون جدة و ” إشراقة ” التابعة لإدارة سجون الطائف .

وتأتي هذه المبادرات التي تطلقها إدارة السجون بالمملكة للوصول إلى الأمن المجتمعي ، بتقنين دوافع ومسببات الجريمة ، بهدف تعزيز الجوانب النفسية والاجتماعية لتعديل سلوك النزلاء وتطوير أفكارهم ، وحثهم على التحول الإيجابي .

وتسعى مبادرة ” أطلق إبداعك ” إلى استهداف 400 نزيل ونزيلة كل 3 أشهر ، بالإدارة العامة لإصلاحية جدة ، لتستمر على مدار العام ، فيما تم البدء بمبادرة ” إشراقة لعلاج للنزلاء المقبوض عليهم في قضايا تعاطي المخدرات منذ بدء توقيفهم ، وهي عبارة عن جناح للإقامة الدائمة للنزلاء المتعافين يقوم على فلسفة المجتمعات العلاجية .

ويستهدف مركز ” إشراقة ” 70 نزيلاً ، حيث تستغرق مدة البرنامج ثلاثة أشهر ، يخضع خلالها النزيل لحزمة من البرامج المكثفة لتطوير سلوكه وتعزيز القيم .