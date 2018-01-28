القصبي يكرم موظفين بالوزارة نظير تبرعهما بكليتيهما

سعيد العجل(صدى):

كرم معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم موظفين بالوزارة نظير تبرعهما بكليتيهما، وانقاذهما حياة مصابين اثنين بالفشل الكلوي.

وأشاد الدكتور القصبي بالخطوة الإنسانية التي أقدم عليها الموظفين: مهدي العمري لتبرعه بكليته لوالده الذي عانى من الفشل الكلوي، ومحمد السيهاتي الذي تبرع بكليته لطفلة عمرها (6 سنوت) لا يعرفها ولم يلتقيها مطلقاً قبل التبرع.

وتوجه الوزير القصبي بالشكر للموظفين على البادرة الإنسانية غير المستغربة التي أقدما عليها، راجياً الله عز وجل أن يكون هذا التبرع في موازين حسناتهم ودافعاً لبذل الخير.

وأفاد السيهاتي أنه من أوائل المسجلين في حملة (نعمات) الخيرية للتبرع غير المشروط بالكلى التي نفذتها جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، حيث أبدى رغبته في تقديم كليته لأحد المحتاجين مسجلاً بذلك أروع صور الإيثار.

وساهم السيهاتي ومتبرعين آخرين في إنقاذ حياة سبعة مصابين بالفشل الكلوي ” عبر برنامج التبرع التبادلي ” بينهم الطفلة من خلال عمليات تبادلية تمت في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

من جانبه، ذكر العمري أنه سعيد بنجاح عملية التبرع لوالده وعودته لممارسة الحياة بشكل طبيعي، داعياً الله أن يعينه على بره ويمتعه بالصحة والعافية.

وتأتي بادرة التكريم ضمن ثقافة الشكر والتقدير للأعمال الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التجارة والاستثمار.