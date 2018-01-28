طيران الإمارات يفصل مضيفًا جويًا حاول تهريب ” مخدرات “

أبوظبي(صدى):

فصل طيران الإمارات أحد مضيفيه؛ لثبوت الاتهام الموجه إليه، وبعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات لتهريبه هيروين بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني ” 142 ألف دولار أمريكي ” إلى بريطانيا.

وكان المضيف الجوي، قد قام بتهريب نحو كيلوجرام من الهيروين، بعد رحلةِ طيرانٍ من دبي إلى مطار مانشستر على متن ” طيران الإمارات ” ؛ إذ حاول الشاب البريطاني ” 30 عامًا ” تهريب المخدرات إلى المملكة المتحدة في رحلة عودته من دبي على متن الطائرة الإماراتية؛ حيث قدم فيها الوجبات والمشروبات لمسافري درجة رجال الأعمال.

لكن عندما قام رجال شرطة الحدود وكلابهم البوليسية بتفتيش طاقم قمرة القيادة بالطائرة، والحافلة التي تقلّهم من الطائرة إلى مبنى المطار الرئيس في بريطانيا؛ اكتُشف بحوزته 5 أكياس من المسحوق البُني محشورة وراء مقعده، فيما كشفت اللقطات التي صورتها كاميرا المراقبة في الباص كيف قام بإخفاء الكيس على متن الحافلة، كما كشف هاتفه عدة صور كان قد التقطها للهيروين.