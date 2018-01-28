قطر تستضيف ممثلة أفلام خليعة

طلال الضوي(صدى):

أبدت ممثلة الأفلام الخليعة جوليانا سيمس، اليوم الأحد، سعادتها باستضافتها في الدوحة، خلال الأيام الماضية.

ونشرت ” جوليانا سيمس ” ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورة مدون عليها ” وقت سعيد في الدوحة ” .