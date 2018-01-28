قطر تستضيف ممثلة أفلام خليعة
أبدت ممثلة الأفلام الخليعة جوليانا سيمس، اليوم الأحد، سعادتها باستضافتها في الدوحة، خلال الأيام الماضية.
ونشرت ” جوليانا سيمس ” ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورة مدون عليها ” وقت سعيد في الدوحة ” .
زائر[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 1 ساعة
الطيور علي اشكالها تقع .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7716 ] نشر منذ 58 دقيقة
أبــك أبــك أبــك مَبــــاقـي إلا تِستِضيــــــــفون مــيا خليــــــــــفه .😁👙👙😄.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41949 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههههههه ,,
,, ماهم يسمونها دوحة التافهون الهابطون ,,؟؟
.. خلاص مكانك ومطرحك وربيع جسمك الوسطي الوطي ,, ايتها العاهره ,, ( يكرم القارئ ) ,,
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2473 ] نشر منذ 44 دقيقة
ليش تستنكرون وليش تستغربون… كلهم اوسخ من بعض 😏
alfahd42[ عدد التعليقات: 14064 ] نشر منذ 44 دقيقة
قبح من وجه
ماجد[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 41 دقيقة
اعوذ بالله منها ومنهم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15995 ] نشر منذ 31 دقيقة
الطيور ع أشكالها تقع
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6996 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله لايبلانا ومازال خليجنا بإنهيار😊استضافه فنانين ومراقص ورقص واختلاط وغيرها اخس ويالطيف الطف بنا😁