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قطر تستضيف ممثلة أفلام خليعة

قطر تستضيف ممثلة أفلام خليعة
طلال الضوي(صدى):

أبدت ممثلة الأفلام الخليعة جوليانا سيمس، اليوم الأحد، سعادتها باستضافتها في الدوحة، خلال الأيام الماضية.

ونشرت ” جوليانا سيمس ” ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورة مدون عليها ” وقت سعيد في الدوحة ” .

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 1 ساعة

الطيور علي اشكالها تقع .

[ عدد التعليقات: 7716 ] نشر منذ 58 دقيقة

أبــك أبــك أبــك مَبــــاقـي إلا تِستِضيــــــــفون مــيا خليــــــــــفه .😁👙👙😄.

[ عدد التعليقات: 41949 ] نشر منذ 54 دقيقة

هههههههههه ,,

,, ماهم يسمونها دوحة التافهون الهابطون ,,؟؟

.. خلاص مكانك ومطرحك وربيع جسمك الوسطي الوطي ,, ايتها العاهره ,, ( يكرم القارئ ) ,,

[ عدد التعليقات: 2473 ] نشر منذ 44 دقيقة

ليش تستنكرون وليش تستغربون… كلهم اوسخ من بعض 😏

[ عدد التعليقات: 14064 ] نشر منذ 44 دقيقة

قبح من وجه

[ عدد التعليقات: 1478 ] نشر منذ 41 دقيقة

اعوذ بالله منها ومنهم

[ عدد التعليقات: 6996 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله لايبلانا ومازال خليجنا بإنهيار😊استضافه فنانين ومراقص ورقص واختلاط وغيرها اخس ويالطيف الطف بنا😁

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