5 عادات أمريكية يعتبرها بعض الشعوب خروجًا عن حدود الأدب واللياقة

واشنطن(صدى):

هناك العديد من العادات الأمريكية تعتبرها بعض شعوب العالم الأخرى خروجًا عن حدود الأدب واللياقة.

وترصد صدى بعض هذه العادات ومنها :

يعد الجلوس في المقعد الخلفي لسيارة الأجرة وعدم الجلوس بجوار السائق علامة على سوء الأدب في كل من استراليا ونيوزلندا وأجزاء من إيرلندا واسكتلندا، حيث يعتبر السائق ذلك علامة على التكبر والاستهانة به من جانب الراكب.

ويجب أن يحرص السائحون في اليابان على الضحك باعتدال، ففتح الفم حتى تظهر الأسنان أثناء الضحك يعد خروجا عن حدود الأدب في اليابان، تماما مثل فتح الفم أثناء تناول الطعام.

يعتبر التأخر حتى ولو لدقائق قليلة عن المواعيد المحددة إهانة كبيرة في العديد من الدول مثل ألمانيا، فالتأخير يعنى أن الشخص القادم يعتبر وقته أهم وأثمن من الأشخاص الذين ينتظرونه.

على الجانب الآخر تعتبر بعض الثقافات اللاتينية خاصة في الأرجنتين حضور الضيوف في الموعد المحدد لحفلات العشاء أحد علامات ” الخروج عن اللياقة ” .

يعتبر وضع اليد في الجيد علامة على العجرفة في تركيا وبعض الدول الآسيوية مثل كوريا الجنوبية.