بالصور.. النصر يجدد عقد هوساوي عامين
جدد نادي النصر عقد اللاعب عمر هوساوي لمدة سنتين ، ابتداءاً من الموسم المقبل ، وذلك اليوم الأحد ، بعدما تكفل عضو الشرف الداعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز بذلك .
وجاء هذا الدعم امتدادًا لمواقف سموه الكبيرة مع العالمي ، وحرصه الدائم على دعم إدارة النادي في هذه المرحلة الهامة .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14064 ] نشر منذ 29 دقيقة
صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز
الف شكر على دعمك الكبير للعالمي
اذا عاد النصر للبطولات فانت السبب بعد الله في عودته ان شاء الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 14064 ] نشر منذ 28 دقيقة
وفي جود المخلصين مثلك باذن الله النصر سيعود