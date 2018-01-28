بالصور.. النصر يجدد عقد هوساوي عامين

ماجد محمد(صدى):

جدد نادي النصر عقد اللاعب عمر هوساوي لمدة سنتين ، ابتداءاً من الموسم المقبل ، وذلك اليوم الأحد ، بعدما تكفل عضو الشرف الداعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز بذلك .

وجاء هذا الدعم امتدادًا لمواقف سموه الكبيرة مع العالمي ، وحرصه الدائم على دعم إدارة النادي في هذه المرحلة الهامة .