خادم الحرمين يدعو أمير الكويت لحضور سباق الهجن ضمن مهرجان ” الجنادرية 32 “

واس(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت دعوته لحضور السباق السنوي للهجن الذي يقام ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” .

وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز ، خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت له بقصر السيف اليوم.