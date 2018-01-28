” برلماني إيراني ” يكشف تدخل خامنئي لتبرئة مقرئه من اعتداءاته الجنسية

طهران(صدى):

كشف عضو مجلس النواب الإيراني محمود صادقي، وثائق تثبت تدخل كبار المسئولين المقربين من خامنئي في قضية محمد طوسي المتهم بالاعتداء الجنسي على أطفال تحفيظ القرآن بهدف تبرئته من التهم.

وقال النائب عن التيار الإصلاحي في إيران، محمود صادقي، عبر ” تويتر ” إن ” القضاء لم يستمع لصوت الناس في الاحتجاجات الأخيرة ” .

وأكد ” صادقي ” ، أن قرار محاكمة طوسي تظهر تعرضها للتأثير الخارجي، في إشارة إلى تدخل المرشد لطي ملف القضية التي أثارت الرأي العام.

وأعلن القضاء الإيراني براءة رجل دين مقرب من مرشد النظام علي خامنئي من تهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب بحق أطفال، كان يدرسهم قبل عدة سنوات.