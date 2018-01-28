عربة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها لأهالي ” السهي ” بجازان

تركي السالم(صدى):

بدأت الأحوال المدنية بمنطقة جازان في تقديم خدماتها لأهالي مركز السّهي التابعة لمحافظة صامطة اليوم ، بمتابعة رئيس المركز مقعد بن محمد السبيعي ومساعد المدير العام بأحوال جازان صقر بن إدريس عشيري ، وذلك بمقر مركز السّهي .

وتستمر العربة المتنقلة حتى الخميس المقبل في تقدم كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة ، وتعديل المهن ، وإضافة المواليد ، وإصدار بدل تالف ، وبدل فاقد ، والعديد من الخدمات.

وأوضح مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة جازان بندر آل مشيط أن العربة المتنقلة ستخدم الأهالي وكبار السن في مركز السهي وما جاورها، مؤكداً أنهم حريصون على استمرار عمل العربة على هذه الوتيرة ليستفيد المواطنون والمواطنات من أحدث الأجهزة والتقنيات التي تتميز بها, حيث صممت لراحتهم وتوفير كل ما يحتاجون من خدمات في الأحوال المدنية.