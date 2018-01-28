سياسي بريطاني يكشف رشاوي قناة إيرانية لضيوفها تمجيدًا للملالي

لندن(صدى):

كشف رئيس حزب العمل البريطاني جيرمي كوربين ، عن محاولات وسائل الإعلام الإيرانية الخبيثة لجذب بعض رموز المجتمع الغربي لتخفيف الضغط الدولي عليها ، من خلال تقاضيه لمبالغ مالية مقابل ظهوره على شبكة ” برس تي في ” الإيرانية عام 2012 .

وأشار ” كوربين ” ، إلى أنه دافع كثيرًا عن ظهوره عبر وسائل الإعلام الإيرانية مسبقًا ، خاصةً بعدما وصل المبلغ المالي الذي حصل عليه إلى 20 ألف جنيه إسترليني ، وهو ما شجعه على الظهور عليها دون تردد ، وعندما سئل عن سبب ظهوره على القناة الإيرانية رغم انتقاده لسياسات الملالي ، لفت إلى أن حصوله على مبلغ مالي كبير هو الدافع وراء ذلك .

وجاء ذلك ، بعدما وُجهت العديد من الانتقادات لرئيس حزب العمل البريطاني ؛ لانتقاده سياسات نظام الملالي الإيراني في الآونة الأخيرة مع المتظاهرين ، وهو ما فتح الملفات القديمة المتعلقة بظهوره على شاشات الدولة منذ أعوام .