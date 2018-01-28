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طلاب ” ترم التخرج ” يستبقون النتيجة باحتفالية على ” تويتر “

طلاب ” ترم التخرج ” يستبقون النتيجة باحتفالية على ” تويتر “
علي القحطاني (صدى):

أطلق طلاب السنوات النهائية في الجامعات ،اليوم الأحد، وسمًا تحت عنوان ” ترم التخرج ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، معبرين خلاله عن أمنياتهم مع اقتراب موعد تخرجهم بنهاية الفصل الدراسي الحالي.

وتفاعل العديد من المغردين مع الوسوم، حيث استبقوا التخرج بالاحتفال بالوصول إلى ترم التخرج وبدأوا في الحديث عن الاستعداد لحفل التخرج من الجامعات وإنهاء المسيرة التعليمية والبدء في مسيرتهم العملية.

وغلبت على التغريدات الأدعية وبعض القصص الإيجابية لطلاب تخرجوا الأعوام الماضية في الجامعات.

 


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