بالصور.. سلمان المالك يجتمع بلاعبي النصر

ماجد محمد(صدى):

التقى رئيس نادي النصر، الأستاذ سلمان بن فهد المالك، بلاعبي الفريق الاول بحضور مدرب الفريق جوستافو ومدير عام كرة القدم الاستاذ طلال النجار، وذلك عقب انتهاء تدريب اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة فريق التعاون، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

وكان التدريب، قد بدأ بجري حول الملعب وتمارين لياقية متنوعة طبق بعدها اللاعبين عدد من الجمل الفنية من بينها جمل لبناء الهجمات وأخرى تعتمد على الكرات العرضية بعدها قسم المدرب الفريق لمجموعتين لعبوا مناورة كروية من شوطين على كامل الملعب .

وشهدت تدريبات اليوم مشاركة نجوم النصر الدوليين.

