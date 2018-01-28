150 ريال غرامة إضاءة كشافات الضباب الخلفية في الأجواء الصافية

حمود العنزي (صدى):

حذّرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، من عدم استخدام أنوار السيارة الخاصة بالضباب إلا في حالة وجود ضباب أو سقوط الثلج أو أمطار غزيرة، ويُعد استخدامها في غير تلك الحالات مخالفة مرورية.

وأوضحت إدارة المرور العامة، أنه إضاءة كشافات الضباب الخلفية في الأجواء الصافية دون الحاجة تُعد من مخالفات تنظيمات السير على الطرق، ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 150 ريالا ولا تزيد على 300 ريال.