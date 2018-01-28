الدولية السعودية تستعد لإطلاق البرنامج الأضخم لدعم جمهور الأخضر في المونديال
أعلنت مجموعة الدولية السعودية للسفر والسياحة عن قرب موعد إطلاق أكبر برنامج للعناية بجماهير الأخضر التي تساند الفريق في مشاركته بمونديال روسيا الحالي ، عبر عدد من الباقات لتسهيل إجراءات الحجوزات والطيران والاستقبال بالمطارات والفنادق والانتقال إلى الملاعب ، فضلًا عن تقديم الخدمات على مدار 24 ساعة متواصلة داخل البلد المستضيف للبطولة .
ومن جانبه ، أوضح وليد السبيعي المدير العام للمجموعة ، إن البرنامج يستوحي شعاره ” سعودي وطموحي عنان السماء ” ، من رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – حيث تم إعداد البرنامج بعناية فائقة تليق بتطلعات سموه وحرصه على مكانة المملكة ووضعها في طليعة دول العالم .
وأشار ” السبيعي ” إلى أن المجموعة الدولية تحرص بشكل كبير على متابعة ما تقوم به الهيئة العامة للرياضة برعاية رئيسها تركي آل الشيخ ، ومن هنا فإن ما تقوم به المجموعة من خلال أية خدمات مساندة للمنتخب الوطني وجمهوره يعد جزءاً أساسيًا وواجبًا وطنيًا تتشرف به .
وأوضح المدير العام للمجموعة ، إن قائمة الخدمات للبرنامج تقوم وفق باقاته التي تراعي في كافة شرائحها خدمات الطيران والاستقبال بالمطارات والفنادق والنقل للملاعب ، والخدمة على مدار الساعة من خلال مركز متخصص بمدينة موسكو تم الاعداد له خصيصًا للعناية بجمهور الأخضر ، وذلك وفقاً لتنوع الباقات حيث تشمل الفئة الأعلى للبرنامج الانتقال بطائرات خاصة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني .
واعتمدت مجموعة الدولية السعودية للسفر والسياحة ، عدداً كبيراً من الموزعين في العديد من الدول خاصةً ممن تأهلت منتخباتها للمونديال ، مثل جمهورية مصر العربية ، والمملكة المغربية ، والجمهورية التونسية ، فيما سيحظى جمهور الأخضر بتسهيلات واسعة تتيح لهم مكاتب خاصة وكاونترات لإصدار تأشيرات الدخول الى روسيا .
وكشفت المجموعة إنها ستطرح خلال الأيام القليلة القادمة باقات البرنامج المتنوعة ؛ حيث يمكن الإشارة إلى أن التكلفة الخاصة بالفئة الخامسة ستكون الأقل على الإطلاق عالمياً ، وذلك بهدف دعم وتسهيل حضور أكبر عدد من الجمهور السعودي لمباريات المنتخب الوطني .
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