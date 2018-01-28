الدولية السعودية تستعد لإطلاق البرنامج الأضخم لدعم جمهور الأخضر في المونديال

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت مجموعة الدولية السعودية للسفر والسياحة عن قرب موعد إطلاق أكبر برنامج للعناية بجماهير الأخضر التي تساند الفريق في مشاركته بمونديال روسيا الحالي ، عبر عدد من الباقات لتسهيل إجراءات الحجوزات والطيران والاستقبال بالمطارات والفنادق والانتقال إلى الملاعب ، فضلًا عن تقديم الخدمات على مدار 24 ساعة متواصلة داخل البلد المستضيف للبطولة .

ومن جانبه ، أوضح وليد السبيعي المدير العام للمجموعة ، إن البرنامج يستوحي شعاره ” سعودي وطموحي عنان السماء ” ، من رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – حيث تم إعداد البرنامج بعناية فائقة تليق بتطلعات سموه وحرصه على مكانة المملكة ووضعها في طليعة دول العالم .

وأشار ” السبيعي ” إلى أن المجموعة الدولية تحرص بشكل كبير على متابعة ما تقوم به الهيئة العامة للرياضة برعاية رئيسها تركي آل الشيخ ، ومن هنا فإن ما تقوم به المجموعة من خلال أية خدمات مساندة للمنتخب الوطني وجمهوره يعد جزءاً أساسيًا وواجبًا وطنيًا تتشرف به .

وأوضح المدير العام للمجموعة ، إن قائمة الخدمات للبرنامج تقوم وفق باقاته التي تراعي في كافة شرائحها خدمات الطيران والاستقبال بالمطارات والفنادق والنقل للملاعب ، والخدمة على مدار الساعة من خلال مركز متخصص بمدينة موسكو تم الاعداد له خصيصًا للعناية بجمهور الأخضر ، وذلك وفقاً لتنوع الباقات حيث تشمل الفئة الأعلى للبرنامج الانتقال بطائرات خاصة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني .

واعتمدت مجموعة الدولية السعودية للسفر والسياحة ، عدداً كبيراً من الموزعين في العديد من الدول خاصةً ممن تأهلت منتخباتها للمونديال ، مثل جمهورية مصر العربية ، والمملكة المغربية ، والجمهورية التونسية ، فيما سيحظى جمهور الأخضر بتسهيلات واسعة تتيح لهم مكاتب خاصة وكاونترات لإصدار تأشيرات الدخول الى روسيا .

وكشفت المجموعة إنها ستطرح خلال الأيام القليلة القادمة باقات البرنامج المتنوعة ؛ حيث يمكن الإشارة إلى أن التكلفة الخاصة بالفئة الخامسة ستكون الأقل على الإطلاق عالمياً ، وذلك بهدف دعم وتسهيل حضور أكبر عدد من الجمهور السعودي لمباريات المنتخب الوطني .