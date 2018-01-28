جمعية البر بالعارضة توزع 820 كسوة شتاء للقطاع الجبلي

حسن الجعفري(صدى):

بدأت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة العارضة بجازان اليوم توزيع 820 كسوة شتاء لمستفيديها، حيث تحتوي الكسوة على بطانية وملابس شتوية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية طالع الجابري، أن المشروع يستهدف سكان القطاع الجبلي بالعارضة من الأسر المحتاجة والأيتام وكبار السن والعاجزين طبياً.

ويأتي المشروع، ضمن عدد من المشاريع التي تقدمها الجمعية ومنها السلة الغذائية، وسقيا الماء، ونقل المرضى، وغيرها من مشاريع الجمعية لمستفيديها ، مقدمًا شكره لكل من ساهم في دعم المشروع.