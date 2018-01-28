بالصور.. الإصدار الفاخر من ” دودج رام 1500 ” يسعى لأن تكون S-Class قطاع البيك أب

واشنطن(صدى):

كشفت فيات كرايسلر عن رام 1500 موديل 2019 مؤخراً، والآن قدّمت صانعة السيارات الأمريكية إصدار لها أسمته Laramie Longhorn.

تصفها رام بأنها “ لا تساوم في فخامة البيك أب ” وتتميز بشبك أمامي فريد من نوعه يُحيط به مصابيح أمامية LED وطلاء مزدوج مع جنوط 20 و22 إنش.

قد لا تبدو بتلك الفخامة من الخارج، ولكن عند فتح السائق لأحد أبوابها ستختلف الأمور تماماً، حيث الجلد الفاخر المغطي للمقاعد والكونسول الوسطي ولوحة القيادة والزخارف الخشبية والكرومية والتطريز المميز، كما أن الموديل لديه شارة Longhorn.

هنالك مميزات أخرى مثيرة للاهتمام بينها الإضاءة المحيطية والزخارف الخشبية على على الأبواب والكونسول الوسطي والمقاعد الخلفية المدفئة والمبردة ونقطة واي فاي 4G ونظام معلومات وترفيه Uconnect بشاشة 12 إنش.

بالنسبة لخيار مولد الطاقة، فلم تؤكده رام بشكل رسمي ولكن متوقع أن المحرك HEMI سعة 5.7 لتر 8 سلندر قوة 395 حصان و555 نيوتن.متر من عزم الدوران متصل بجير أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع رباعي.