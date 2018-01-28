بالصور.. نقاء الأحساء تشارك في سباق دورة عز الخيل

سعيد العجل(صدى):

شارك فرع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ( نقاء ) بالأحساء في سباق دورة عز الخيل بالأحساء الذي أقيم في ميدان فروسية الأحساء ، ضمن التصفيات التمهيدية لدورة عز الخيل 23 وذلك بركن توعوي عن اضرار التدخين .

وتأتي هذه المشاركة لفرع الجمعية لهدف نشر الوعي عن مايسببه التدخين من أثار سلبية على صحة الفرد والمجتمع والحد من انتشار هذه الآفة الخطيره .

وقد زار الركن سعادة وكيل محافظة الأحساء الاستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري و رئيس مجلس إدارة الميدان المهندس خالد بن سعود الصالح ، وعضو مجلس الإدارة لؤي بن السيد عبدالله الهاشم ، ومدير عام ميدان الفروسية بالأحساء الاستاذ غازي بن محمد القصيبي ، وعدد من ملاك ومحبي رياضة الفروسية , حيث تعرفوا على ما يقدمه الفرع من خدمات توعوية وعلاجية للراغبين في الإقلاع عن التدخين .