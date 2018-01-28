رينج روفر إيفوك 2019 الجديدة كلياً تظهر أثناء الاختبارات بجسد إنتاجي

لندن(صدى):

لاند روفر تقترب من إطلاق إيفوك الجيل الثاني، وبذلك فصانعة السيارات البريطانية تضع اللمسات الأخيرة عليها.

حيث ظهرت إيفوك 2019 أثناء اختبار نموذجين لها بجسد إنتاجي، وكما نرى فهي ستتبنى مزايا تصميم شقيقتها فيلار الكبيرة، مع حفاظها على خط سقف يجعلها تبدو كما لو أنها SUV كوبيه، كما أن هنالك مزايا تصميم أخرى سيتم تضمينها مثل مقابض الأبواب البارزة والمصابيح الخلفية النحيلة الـ LED.

سيارة جاكوار لاند روفر الأفضل مبيعاً ستستمر باستخدامها منصة D8 مع إجراء تغييرات محدودة عليها تتضمن إطالة قاعدة العجلات ما سيحسّن بدوره المساحة الداخلية للركاب بالخلف ومساحة تخزين الأمتعة.

ستُقدّم إيفوك الجديدة بمجموعة محركات إنجينيوم بترول وديزل، مع احتمالية إضافة نسخة هجينة 48 فولت بمحرك بترول 1.5 لتر 3 سلندر وموتور كهربائي صغير.

ستستضيف المقصورة أحدث نظام معلومات وترفيه لاند روفر ما يعني أننا سنرى بها شاشة لمسية مزدوجة وتقنيات متطورة لجعلها مريحة أكثر من أي وقت مضى.

توافر إيفوك الجديدة سيكون مقصوراً على جسد بـ 5 أبواب، والفئات الأقل تكلفة ستحظى بنظام دفع أمامي بينما النسخ الأعلى تكلفة ستكون بالدفع الرباعي.

هذا وتقول التقارير أن لاند روفر ستقوم بتدشين رينج روفر إيفوك 2019 الجديدة كلياً خلال نهايات الصيف مع طرحها بالأسواق في مطلع 2019، لذا نتوقع أن تصلنا مزيد من التفاصيل عنها خلال الأشهر المقبلة.