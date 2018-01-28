خبير طقس: أمطار رعدية وتقلبات جوية تسود المناطق الجنوبية الغربية

نايف السالم(صدى):

أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني ، إن الأجواء يسودها عدم استقرار على المناطق الجنوبية الغربية والمصايف ، مما يؤدي لتوقعات بهبوط أمطار رعدية خلال اليومين القادمين .

وقال ” كراني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” التحرك المتسارع للكتلة الهوائية الباردة جنوباً مؤشر لنشاط إمتداد السودان على أجواء القطاع الغربي مع نهاية اليوم وبداية فجر الغد الإثنين 29 يناير يساعد في خلق عدم إستقرار على الجنوبية الغربية والمصايف .. بشائر لهطول مطري رعدي خلال 48 ساعة القادمة مع بداية دفئ عالغربية والله أعلم ” .