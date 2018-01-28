بالصور.. الكشف عن الشكل الجديد لـ ” جيب شيروكي 2019 “

واشنطن(صدى):

كشفت جيب مؤخراً عن شيروكي 2019 فيس ليفت، والآن تم إصدار أسعارها في الولايات المتحدة.

شيروكي Latitude أقل فئة سيكون سعرها 25,190$ (94,460 ريال) وبالرغم من إنقاصه بقدر 300$ (1,125 ريال) إلا أن السيارة ستأتي قياسياً مع مصابيح أمامية LED، مكيف هواء، نظام معلومات وترفيه Uconnect بشاشة 7 إنش، كما أن الموديل يتميز بنظام صوتي بـ 6 سماعات وشاشة رقمية 3.5 إنش لعدادات القياسات.

فئة Latitude Plus انخفض سعرها هي الأخرى بمقدار 300$ (1,125 ريال) لتبدأ من 27,690$ (103,840 ريال) والإضافة فيها هي النوافذ المعتمة، جنوط ألومنيوم 17 إنش، فرش راقي للمقاعد بميزة التبريد وكذلك 8 وضعيات لتعديل مقعد السائق.

شيروكي ليميتد بالمقابل ارتفع سعرها 600$ (2,250 ريال) حيث أنها ستتوفر بـ 31,570$ (118,400 ريال)، والإضافة فيها أن فرشها من الجلد مع ميزة التدفئة للمقاعد الأمامية ونظام تحكم مزدوج بالمناخ، مرآة للرؤية الخلفية، نظام معلومات وترفيه Uconnect بشاشة 8.4 إنش وكذلك صندوق أمتعة يفتح إلكترونياً.

أما شيروكي تريل هوك الموجهة للطرق الوعرة، فقد شهدت ارتفاعا بمقدار 2,425$ (9,100 ريال) لتبدأ من 34,515$ (129,430 ريال) وهي تأتي بتعليق هوائي للطرق الوعرة وجنوط 17 إنش مع إطارات للطرق الوعرة ومحرك 3.2 لتر 6 سلندر متصل بجير أوتوماتيكي من 9 سرعات مع نظام دفع رباعي.

وأخيراً، فإن شيروكي أوفرلاند الفاخرة سعرها 38,970$ (146,140 ريال) وهي زيادة طفيفة مقارنة بالسابق، والموديل لديه مصدّات بلون الجسد وجنوط ألومنيوم مصقولة 19 إنش، فرش بجلد نابّا ومقاعد أمامية مدفئة ومبردة، جلد ملتفّ حول المقود مع زخرفات خشبية، نظام معلومات وترفيه مع GPS للملاحة، نظام ألباين الصوتي الفاخر وأكثر.

بالنسبة لنظام الدفع الرباعي فسعره 1,500$ (5,625 ريال)، إلا أن فئة تريل هوك تأتي قياسياً معه.. وإلى جانب ذلك فكل موديل يخضع لـ 1,195$ (4,480 ريال) رسوم توصيل للعميل.

هذا ومقرر وصول جيب شيروكي 2019 الشكل الجديد إلى دول مجلس التعاون الخليجي في مطلع العام المقبل، ومتوقع أن تنعكس تغييرات أسعارها عالمياً على أسواق المنطقة.