عبر الرسائل النصية.. 5.5 مليون مشترك يتسلمون فواتير الكهرباء

علي القحطاني (صدى):

جاءت إستراتيجية شركة الكهرباء، في تطوير التحول الرقمي في ما يتعلق بخدمات المشتركين ، حينما ساهمت بشكل إيجابي في تعزيز موثوقية وسلامة الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة.

وشددت الشركة، على حرص ملايين المشتركين على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للشركة ومتابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعم خططها في تسريع إنجاز العديد من الخدمات والتي من بينها الفاتورة الإلكترونية.

وذكرت الشركة أن عدد المشتركين الذين سجلوا على موقعها الإلكتروني ” se.com.sa ” للاستفادة من الفاتورة الإلكترونية التي ستصدر في 28 من كل شهر ميلادي بلغ 1.2 مليون مشترك بنهاية عام 2017، فيما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق الكهرباء ALKAHRABA على الهواتف الذكية 3 ملايين مرة، موضحة أن عدد المشتركين في الرسائل النصية القصيرة بالهاتف الجوال بلغ 5.5 مليون مشترك بنهاية العام، بينما وصل عدد حسابات المشتركين في الموقع 1.7 مليون حساب.

وكانت الشركة،أعلنت عن عدد من القنوات الرقمية التي يمكن للمشترك الاطلاع من خلالها على تفاصيل الفاتورة الإلكترونية، من بينها موقع الشركة، وتطبيق الكهرباء، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية القصيرة، وإرسال الفاتورة على البريد الإلكتروني للمشترك.