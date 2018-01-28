بالفيديو.. طرق الكشف عن العسل المغشوش والأصلي

متابعات(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق طرق عديدة توضح كيفية التمييز بين العسل الأصلي المفيد والعسل المغشوش .

وأوضح المقطع هذه الطرق، حيث تمثلت الطريقة الأولى في إحضار كمية من العسل ووضعها في كوب مليء بالماء فإن ذاب بشكل مباشر في الماء فهذا يعني أنَّ العسل غير أصلي ومغشوش أما إذا قام العسل بالترسُّب في قاع الكوب واستقرّ فهذا يثبت إنه أصلي .

وأوضح الفيديو الطريقة الثانية وهي إحضار فتيلة شمع وغمسها في القليل من العسل ثم إشعال النار في فتيلة الشمعة المغموسة في العسل فإن اشتعلت فهذا يعني أنه عسل طبيعي، وإذا لم تشتعل فيكون مغشوشًا؛ بسبب وجود الماء بالعسل .

أما حول الطريقة الثالثة ، فهي صب كمية من العسل على ورقة أو منديل أو قطعة من القماش فإذا امتصت الورقة العسل فهذا يعني أنه مغشوش، أما إذا لم تمتصها فهذا عسل طبيعي، بالإضافة إلى طريقة أخرى عبر إحضار القليل من العسل بالمعلقة وسكب العسل الموجود بالمعلقة في إناء، فإذا سال من الملعقة في شكل خيط غير متقطع فهذا يعني أنه عسل أصلي، وإذا كان متقطع فهو مغشوش.

وفي طريقة أخرى، يمكن وضع قطرة من العسل على الإصبع فإن انزلقت القطرة وتوزعت فهذا العسل غير أصلي، وإذا لم تنزلق فهو أصلي، فضلًا عن إمكانية إحضار مقدار ملعقة من العسل ووضعها في إناء، ثم وضعها على النار، فإذا ذاب مع الحرارة وبقي بشكل صافٍ فهذا يعني أنه أصلي، أما إذا غلى وتبخر فهو مغشوش.