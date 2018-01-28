نواب إيرانيون لن يرافقوا روحاني خلال زيارته لمناطقهم

طهران(صدى):

أكد يحيى كامالي بور، المتحدث باسم مقاطعة كرمان جنوب شرقي إيران، على أنَّ ممثلي المقاطعة في البرلمان لن يرافقوا الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارته لها في القريب.

وجاء ذلك في حديث أدلى به ” كمالي بور ” في اجتماع مع وكالة أنباء ” فارس ” على هامش الدورة البرلمانية والتي عُقِدت اليوم الأحد.

وقال إنَّه تناقش هو وممثلو كرمان خلال الاجتماع، وتقرّر أن النواب لن يرافقوا الرئيس في زيارته لم يتحدد موعد لها بسبب أداء الحكومة السيئ، وعدم تعاونها معهم لحلّ مشاكل سكان المقاطعة.