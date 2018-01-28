أسرة فلسطينية تعرض مكافأة مالية لمن يعثر على ابنها المفقود في الرياض

نورة الشهري (صدى):

ناشدت أسرة فلسطينية مقيمة بمنطقة القويعية في الرياض ، بالبحث عن ابنها المفقود منذ شهور ، والذي يدعى ماهر حسين المحمد ، حيث عرضت مكافأة مالية لمن يعثر عليه .

وأوضحت والدة المفقود إنه يعاني من اضطرابات نفسية تعاوده من حين إلى آخر ، إلا إنه لم ينتظم في تناول أدويته خلال الفترة الأخيرة قبل فقده ، ولا يحمل معه هاتف للتواصل ، مناشدة الجميع لمساعدتهم في العثور عليه والتواصل عبر الرقم 0502907252 .

ومن جانبها ، كثفت الجهات الأمنية المختصة جهودها للبحث عن الشاب المفقود خلال الشهر الماضي ، إلا إنه لم يتم العثور عليه حتى الآن ، وتسعى للوصول إليه وطمأنة الأسرة .