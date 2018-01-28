” الجزائية ” : السجن لمواطن ووافد آسيوي لإدانته بالرشوة

عادل الحربي (صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية بمنطقة الرياض، الحكم بالسجن 3 أشهر لآسيوي و 6 أشهر لمواطن، إثر إدانتهما بارتكاب جريمة الرشوة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد، إن محمد ضمير الدين جلال ” بنغالي الجنسية ” أسفر التحقيق معه عن إدانته بـ ” الرشوة ” وبإحالته إلى المحكمة الجزائية بمنطقة الرياض صدر الحكم المتضمن إدانته ومعاقبته على ذلك بسجنه لمدة ” ثلاثة أشهر “، وأبلغت الجهة المختصة بإنفاذه.

وأضافت أن المواطن فرج بن عامر بن مبارك أقدم على جريمة ” الرشوة ” وأسفر التحقيق معه عن إدانته بما نُسب إليه وبإحالته إلى المحكمة الجزائية بمنطقة الرياض صدر الحكم المتضمن إدانته بما نُسب إليه ومعاقبته عن ذلك بسجنه لمدة ” ستة أشهر ” ، وأبلغت الجهة المختصة بإنفاذه.