تفاصيل جديدة بواقعة قتل أم لطفليها وتجميد جثتيهما

برلين(صدى):

كشفت الشرطة الألمانية عن تفاصيل جديدة بواقعة ضبط سيدة أربعينية من قرية ألمانية صغيرة تعرف باسم بندوورف ، بتهمة قتل طفليها حديثي السن وحفظ جثتيهما بالثلاجة .

وأكدت الشرطة ، أن صديق السيدة كان يعلم بالواقعة ولكنه لم يُبلغ السلطات مقابل رشوة جنسية من المتهمة، لابتزازها جنسياً واجبارها على الخضوع والاستجابة له .

وكانت تمكنت الشرطة الألمانية من ضبط سيدة على التخلص من رضيعيها لأسباب مجهولة ، قبل أن تحفظ جثتيهما في مبرد الثلاجة.

وحارت الشرطة بشدة في الواقعة على إثر تلقيها بلاغًا من العائلة باختفاء الطفلين، واستغرقت أيامًا في البحث عنهما أو عن أي أثر يقود إليهما لكن دون جدوى، قبل أن يساعد صديق المتهمة ويتم كشف القصة برُمّتها.