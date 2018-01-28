باكستان تعلن خطة تسيير رحلات جوية جديدة للسعودية والصين

إسلام آباد(صدى):

كشفت الخطوط الجوية الباكستانية، عن مخطّط جديد لزيادة عدد رحلات خدمة عملائها في كل من السعودية والصين.

وقال ماشود تاجوار المتحدث باسم الشركة، إن القرار جاء بعد إجراء تحليل شامل وتقييم مفصل للشبكة القائمة، قائلا: ” لقد جهزنا خطة أعمال مفصلة تركز على خفض الخسائر التشغيلية من خلال تقليل هيكل التكاليف، وتحسين الإيرادات نتيجة للتحسُّن في المنتج العام، وتجربة العملاء ” .

وأضاف ” تاجوار ” أنَّه سيتم رفع عدد الرحلات الجوية إلى جدة من (28) إلى (31) رحلة أسبوعيًا، والمدينة المنورة من (9) إلى (10) رحلة أسبوعيًا.