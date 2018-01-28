دياز: نتوقع أن يعوض اللاعبون الجدد غياب نجوم الهلال

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب الهلال الأول لكرة القدم الأرجنتيني رامون دياز ، إن إدارة النادي تعاقدت مع لاعب أجنبي آخر بالإضافة إلى المغربي الدولي أشرف بن شرقي ، ومن المنتظر وصوله إلى الرياض .

وأشار ” دياز ” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد ، إلى أن الفريق لايمر بظروف جيدة بسبب كثرة غيابات اللاعبين والإصابات التي واجهها اللاعبين مثل البرازيلي إدواردو ونواف العابد والسوري عمر خربين ، فضلًا عن ابتعاد سالم الدوسري بعد انتقاله إلى نادية فياريال قائلًا ” هذا سبب عدم ظهورنا بنفس وهج الموسم الماضي.. ولكن لاعبو الهلال اعتادوا على هذه الظروف وننتظر حضور الأجانب الجدد لتقديم الإضافة ” .

ولفت المدرب الأرجنتيني إلى أن خروج نجوم الهلال إلى أوروبا قد يؤثر بشكل كبير على مستوى الفريق ولكنه يحقق في الوقت نفسه المصلحة العامة ، قائلًا ” الأهلي ناد محظوظ لأنه لم يفقد أي لاعب في مشروع الاحتراف ، وهذا الفريق هو من أسعدكم الموسم الماضي ، ونحن نعترف أننا لم تظهر بمستوانا .. هي مسألة وقت فقط وسنعود لمستوانا المعهود ” .