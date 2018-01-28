بالصور.. عائلة بجازان تودع جثامين ضحايا حادث طريق الصوارمة

تركي السالم(صدى):

ودّعت الجموع جثامين ضحايا حادث طريق الصوارمة بمنطقة جازان، في جامع إسكان السهي بمحافظة صامطة جنوبي جازان.

وكان قد حضر الصلاة عليهن وكيل محافظة أبو عريش ورئيس مركز السهي ورئيس مخفر الشرطة والمتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بجازان وجموع من المشايخ والأعيان .

ويذكر أن عائلة الحمدي بجازان ، فقدت ٧ نساء منها من جراء اصطدام مركبتهن بقلاب متعطل أثناء سحبه من آخر، وفقا لشهود عيان، وكان ذلك على طريق الصوارمة جنوب جازان .