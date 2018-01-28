  • الأحد 28

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو .. سامي الجابر يسخر من انتقاد وليد الفراج له

بالفيديو .. سامي الجابر يسخر من انتقاد وليد الفراج له

بالفيديو .. سامي الجابر يسخر من انتقاد وليد الفراج له
ماجد محمد(صدى):

أبدى سامي الجابر، أسطورة كرة القدم، اندهاشه من انتقاد الإعلامي وليد الفراج له في الآونة الأخيرة.

وسخر سامي الجابر، خلال فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، من حديث الفراج عن طريق وضع ابتسامة ساخرة بجانب الفيديو.

وكان الفراج قد قال إن الجابر لاعب كرة قدم كبير لكنه لا يصلح كمدرب أو كإداري، وذلك بعد استقالة الجابر من عضوية اتحاد كرة القدم.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 32 دقيقة

ههههههه اسطوره من فين ياعمي هههههه
الله يخلف على رياضتنا اذا هذا اسطوره

[ عدد التعليقات: 1427 ] نشر منذ 19 دقيقة

اسطوره من تحت وايت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *