ليفربول يستعد لتقديم عقد جديد لمحمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

قالت مصادر إعلامية اليوم الأحد، إن نادي ليفربول يستعد لتقديم عقد جديد للدولي المصري محمد صلاح، في محاولة لقطع الطريق على مسؤولي ريـال مدريد، مؤكدة أن الأخير يرغب بقوة في التعاقد مع اللاعب.

وأضافت المصادر أن تألق صلاح في صفوف ليفربول، تسبب في اشتعال المنافسة بين أندية أوروبا على ضمه، خاصة ريال مدريد.

وتابعت المصادر أن الجانب الإسباني يسعى لتعزيز صفوف فريقه بصفقة مميزة، خاصة في ظل تراجع الفريق في بطولة الدوري، لكن في المقابل فقد ليفربول نجمه فيليب كوتينيو، الذي انتقل إلى برشلونة هذا الشهر، مشيرة إلى أن ليفربول على استعداد للقيام بأي شئ من أجل منع رحيل صلاح إلى ريال مدريد.