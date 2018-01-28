طيران أديل يرفع عدد رحلاته إلى 7 يوميًا بين جدة والرياض

نايف السالم(صدى):

أكدت شركة الطيران الاقتصادي الحديثة ” أديل ” عن إضافة رحلتين جديدتين بين جدة والرياض ، حيث ارتفع عدد الرحلات إلى 7 يوميًا بين المدينتين ، لحل أزمة الطلب المتزايد على الرحلات الصباحية بين المنطقتين .

وأشار طيران أديل إلى أن جدول الرحلات الجديد بين جدة والرياض ، يتضمن 3 رحلات حالية في الفترة الصباحية ، ورحلتين خلال منتصف اليوم ، ورحلتين آخرين في المساء ، تسهيلًا على العملاء ومنحهم فرصة اختيار الرحلة في الزمن الذي يتناسب معهم .

وأضافت الشركة إنها وفرت المزيد من المقاعد بعد التوسع الكبير الذي حقتته بوصول عدد طائراتها إلى 5 طائرات جديدة من طراز A320 ، لتتميز كل طائرة بسعة 186 مقعدًا من درجة واحدة بمقاعد مريحة تحتوي على شاحن يو إس بي ، ليتمكن الركاب من استخدام أجهزتهم الإلكترونية الخاصة .