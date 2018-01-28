بالفيديو.. خروف ينتقم من صاحبه بطريقة طريفة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لخروف ينتقم من صاحبه عقب القذف به بالمياه.
وظهر رجل في الفيديو المتداول وهو يمسك بصنارة لصيد السمك من على حافة مسطح مائي، فيما ظهر الخروف خلفه وهو يعود للخلف عدد من الخطوات ثم يعود مسرعاً ليدفع الرجل بقرونه في المياه في مشهد طريف ومضحك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41934 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههه ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6994 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض صاحبه ينتقم منه ويتمرق عليه الليله☺😁😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7711 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكِــن ألخـروف سـامعـــوه يقــول لِحـــرمتوه إنُــه راح يَطبَـــخ ألخـروف مَنــدي .
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ههههههههههههههههه.🤔🙄😂🐑😁😄😊.ههههههههههههههههه.
الريان[ عدد التعليقات: 1427 ] نشر منذ 18 دقيقة
يازين التمرق في أخر اليل