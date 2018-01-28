  • الأحد 28

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. خروف ينتقم من صاحبه بطريقة طريفة

بالفيديو.. خروف ينتقم من صاحبه بطريقة طريفة

بالفيديو.. خروف ينتقم من صاحبه بطريقة طريفة
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لخروف ينتقم من صاحبه عقب القذف به بالمياه.

وظهر رجل في الفيديو المتداول وهو يمسك بصنارة لصيد السمك من على حافة مسطح مائي، فيما ظهر الخروف خلفه وهو يعود للخلف عدد من الخطوات ثم يعود مسرعاً ليدفع الرجل بقرونه في المياه في مشهد طريف ومضحك.


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 41934 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههه ,,

[ عدد التعليقات: 6994 ] نشر منذ 2 ساعتين

المفروض صاحبه ينتقم منه ويتمرق عليه الليله☺😁😂

[ عدد التعليقات: 7711 ] نشر منذ 2 ساعتين

يمكِــن ألخـروف سـامعـــوه يقــول لِحـــرمتوه إنُــه راح يَطبَـــخ ألخـروف مَنــدي .
.
ههههههههههههههههه.🤔🙄😂🐑😁😄😊.ههههههههههههههههه.

[ عدد التعليقات: 1427 ] نشر منذ 18 دقيقة

يازين التمرق في أخر اليل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *