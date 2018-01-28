بالفيديو.. خروف ينتقم من صاحبه بطريقة طريفة

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لخروف ينتقم من صاحبه عقب القذف به بالمياه.

وظهر رجل في الفيديو المتداول وهو يمسك بصنارة لصيد السمك من على حافة مسطح مائي، فيما ظهر الخروف خلفه وهو يعود للخلف عدد من الخطوات ثم يعود مسرعاً ليدفع الرجل بقرونه في المياه في مشهد طريف ومضحك.

