تعاون بين جامعة الملك سعود وتعليم الرياض لتوعية الطلاب والطالبات عن مرض الجنف

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

بدأ الفريق الطبي التابع لكرسي أبحاث انحرافات العمود الفقري بجامعة الملك سعود بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في إجراء مسح ميداني يشمل ( 15 ) مدرسة ابتدائية ومتوسطة للبنين والبنات في مدينة الرياض ، حول نسبة انتشار مرض الجنف الذي يصيب العمود الفقري.

وأوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض الدكتور حمد بن عبدالله الهاجري أن المسح يتضمن عددا من الإجراءات التثقيفية والوقائية مشيراً إلى أن مرض الجَنَف scoliosis هو عبارة عن التواء وانحناء غير طبيعيّ في العمود الفقري، ومن أبرز أعراضه انحناء واضح في العمود الفقري، وارتفاع مستوى أحد الكتفين عن مستوى الكتف الآخر أو بروز أحد الكتفين عن الآخر ، كما يلاحظ بروز في القفص الصدري، واختلاف طول الساقين ،وقد يؤدي الجنف الحاد إلى آلام في الظهر و صعوبة في التنفس.

وأضاف الهاجري: أنه من الممكن أن يُصيبَ الجنفُ الأشخاصَ من جميع الأعمار لكلا الجنسين الذكور والإناث، ولكنَّه أكثر شيوعاً عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 -15 عاماً مبيناً أنه ولوحظ أن نسبةُ إصابة الإناث عالميا بهذه الحالة أكبر منها لدى الذكور ولا يُعرف حتى الآن سببُ حالات الجنف عند حوالى 80% من الحالات المثبتة ،ويطلق عليه بالجنف مجهول السبب.

وأشار الهاجري إلى أن الفريق الطبي المكلف سيقوم ببرنامج توعوي للتعريف بالمرض في المدارس المستهدفة، كما سيجري فحوصات سريرية لاكتشاف الحالات المصابة بالمرض وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم من خلال تحويلهم إلى مستشفى الملك خالد الجامعي ومتابعة الاجراء العلاجي والوقائي اللازمين للمصابين والمصابات .