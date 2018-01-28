بالفيديو.. عادات شائعة تؤدي إلى التهاب المفاصل

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطبيب تناول فيه المشكلات الصحية التي تنجم عن العادات الخاطئة لدى البعض من طقطقة أصابع اليدين أو الرقبة أو الظهر.

وقال الطبيب، إنَّ الطقطقة والصوت الصادر عنها هو نتيجة احتكاك العظم بالعظم فيتآكل الغضروف الذي يوجد بين هذه العظام، وهذا يعد مشكلة؛ لأنه بمثابة جرح في العظام ومع الزمن يسبب التهاب في المفاصل، وبالتالي فمن الممكن بعد سنوات تجد الأصابع وقد تيَبّست، وكذلك الرقبة والظهر.